Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 24 april 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZON EN WOLKENVELDEN

De wind is sinds gisteren gedraaid naar noordwest tot noord en er zijn vanochtend flinke zonnige perioden, maar uit het noorden komen er ook wolkenvelden en vanmiddag is het af en toe bewolkt. Het is ook minder warm, want de maximumtemperatuur is vandaag 16 tot 18 graden.

Ook vannacht en morgen wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag ongeveer 15 graden.

Zondag en maandag zijn ook nog droog met zondag vrij veel zon en maandag meer wolken, na maandag neemt de kans op buien en regen duidelijk toe.