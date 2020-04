DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Neulehe

Gistermiddag is om half vier bij een ongeval op de Neubörger Straße een 47 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Zij botste met haar Hyundai frontaal tegen de VW Touran van een 45 jarige inwoonster van Neubörger, die door onbekende oorzaak in een bocht op de verkeerde weghelft reed. Door de klap knalde de Hyundai vervolgens tegen een VW Polo die achter de VW Touran reed.

De 47 jarige vrouw is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De overige betrokkenen bleven ongedeerd De schade bedraagt 19.000 euro.

Weener

Woensdagavond is tussen kwart voor zes en zes uur een ruit van een geparkeerde Seat beschadigd. De auto stond afgesloten op een parkeerplaats aan de Dodo-Wildvang-Straße. De laatste tijd vinden zowel in Weener als in Bunde veel inbraken bij geparkeerde auto’s plaats. Voor zover bekend is de dader niet in de auto geweest.

Jemgum

Bij een boerderij aan de Marienchor in de gemeente Jemgum zijn woensdagmiddag 40 strobalen in brand gevlogen. Bij deze brand raakten ook diverse machines en een silo ernstig beschadigd.

De zwarte rook, die bij de brand vrijkwam, was in de wijde omtrek te zien. Om de brand te blussen werd door brandweerkorpsen uit de omgeving een groot water transport aangelegd, zodat bluswater uit een kanaal in de omgeving kon worden gepompt. Toen het ergste vuur was gedoofd werden de strobalen met behulp van een trekker uit elkaar getrokken. De brandweer kon na een inzet van twee en een half uur terugkeren naar de diverse kazernes.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De foto’s zijn ingezonden door brandweer Leer.

Bad Bentheim, Spelle

Verscheidende politie eenheden uit Emsland en Grafschaft Bentheim en agenten van de Bundespolizei hebben vanmorgen vroeg gezocht naar een voortvluchtige automobilist.

De politie wou om 03.10 uur op de A30 ter hoogte van Bad Bentheim een BMW controleren. Deze was kort daarvoor vanuit Nederland de grens overgestoken. De 22 jarige bestuurder ging er echter in zijn auto vandoor.

Ter hoogte van de afslag Rheine Nord reed hij het industriegebied in. Hij werd daar door agenten klemgereden, maar wist voor de tweede keer te ontkomen en vluchtte in de richting van Emsbüren. Op de Vennhauser Straße, vlakbij de afslag naar de B70, verloor hij om half vier de controle over het voertuig en belandde in een sloot.

De 22 jarige ging er te voet vandoor. Diverse agenten in dienstauto’s en een politiehelikopter gingen naar de man op zoek. Om kwart voor acht werd hij gezien door een agente die na haar nachtdienst op weg was naar huis. Hij probeerde bij de Kanalbrücke in de B70 een auto staande te houden. Zij waarschuwde haar collega’s. Die hebben korte tijd de voortvluchtige automobilist opgepakt. (foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim)

De BMW bleek in Nederland als gestolen geregistreerd te staan. De auto was voorzien van valse kentekenplaten uit Kleve. De bestuurder was afkomstig van Bosnië-Herzegovina. Mogelijk mocht hij niet in Duitsland verblijven. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Weener

Tussen woensdagmiddag en donderdagochtend is op de parkeerplaats van de Mühlenstraß een ruit van een geparkeerde Audi ingeslagen. Uit de auto werd een rugzak met inhoud weggenomen.

Weener

Gisteravond zijn bij een ongeval op de Weenerstraße twee vrouwen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 19 jarige bestuurster van een VW te laat in de gaten had dat een voor haar rijdende 31 jarige bestuurster van een Opel uit Weener vaart minderde om de oprit naar een tankstation in te slaan. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten beide auto’s ernstig beschadigd. Ze moesten worden afgesleept. De beide vrouwen zijn naar een ziekenhuis gebracht.