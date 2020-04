OBCP roept Pekelders op tot deelname aan alternatief programma

PEKELA – Omdat alle feestelijkheden op lokaal niveau op Koningsdag en Bevrijdingsdag vanwege de coronacrisis zijn geannuleerd is er een alternatief programma samengesteld dat past in de tijd van de nog steeds geldende beperkingen in de vrijheid van bewegen. Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela conformeert zich aan de initiatieven die nu door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn genomen en roept de inwoners van Pekela op daaraan zoveel mogelijk gehoor te geven.

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zullen anders gaan verlopen. Het worden dagen van verbondenheid. Er mag op de gebruikelijke wijze en tijdstippen worden gevlagd, de kerkklokken worden geluid, er is een aubade te zien op tv, evenals een nationale zanghulde en nationale toast en er kunnen kaarsen worden ontstoken voor de mensen die bij het coronavirus betrokken of daaraan gestorven zijn.

Dat gebeurt niet altijd in georganiseerd verband. Veelal komt het aan op het persoonlijk initiatief van de individuele burger. Tijdens de Dodenherdenking zullen bij oorlogsmonumenten in het gehele land bloemstukken worden gelegd zonder bijzijn van publiek en legt het Koningspaar een krans bij het monument op de Dam. Tijdens de Bevrijdingsdag zal de gehele dag volop worden gevlagd en zullen de kerkklokken klinken van 9.45 tot 10.00 uur. Dit jaar echter niet vanwege de feestelijkheden, maar uit verbondenheid naar en met liefde voor elkaar én als steun en solidariteit aan allen die onze steun en waardering verdienen en nodig hebben in de huidige coronacrisis.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de verschillende media en de website www.oranjebond.nl

Ingezonden door OBCP