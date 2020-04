Reguliere zorg langzaam weer gestart in ziekenhuizen Groningen en Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – De reguliere zorg voor inwoners uit Drenthe en Groningen wordt langzaam weer opgepakt omdat er minder corona patiënten op de ic’s van de vijf Groningse en Drentse ziekenhuizen komen dan voorzien. Dit betekent dat in de ziekenhuizen extra gecreëerde ruimte voor corona zorg / ic-zorg weer meer ingezet kan worden voor planbare reguliere (niet-acute) zorg. Voor de korte termijn is afgesproken dat het UMCG en Martini Ziekenhuis voornamelijk de corona ic-patiënten afkomstig uit de landelijke herverdeling behandelen. Zij houden hiervoor extra capaciteit beschikbaar.*

Het aantal patiënten met corona verschilt op dit moment per ziekenhuis in Groningen en Drenthe. In alle ziekenhuizen en hun omgeving is de impact van de corona intensive care (ic)-zorg groot. Er ligt een hoge werkdruk bij medewerkers en door het uitstellen van reguliere zorg wachten er momenteel patiënten op zorg die zij omwille van hun gezondheid wel nodig hebben. Ziekenhuizen uit de regio hebben daarom met zorgverzekeraars gekeken hoe de reguliere zorg op korte termijn het beste weer kan worden opgestart. Met als belangrijkste uitgangspunt veiligheid voor patiënten en medewerkers.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn en blijven vanzelfsprekend beschikbaar om de ic-capaciteit voor corona patiënten weer te vergroten, mocht dit noodzakelijk blijken. Hierover vindt nauwe onderlinge afstemming plaats tussen de vijf ziekenhuizen. Tevens is dat afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal (landelijke) corona ic-patiënten en in afstemming met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De ziekenhuizen in NoordNederland blijven onverminderd bereid om patiënten vanuit andere delen van Nederland over te nemen als dat medisch-noodzakelijk is.

De betrokken ziekenhuizen bekijken individueel wat de opschaling van reguliere zorg voor hun ziekenhuis en patiënten betekent en hoe dit wordt vormgegeven. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de landelijke richtlijnen gesteld door de NZa​. Voor de (middel)lange termijn verkennen betrokken ziekenhuizen en zorgverzekeraars met een afvaardiging van de huisartsen, Zorgbelang en de ambulancediensten uit Groningen en Drenthe gezamenlijk wat het beste scenario is voor een structurele organisatie van de corona zorg in de regio.

In alle gevallen willen we benadrukken naar inwoners dat zij bij klachten vooral contact op moeten nemen met hun huisarts of in geval van spoed 112 moeten bellen.

* Ziekenhuizen met een relatief kleine ic-afdeling moeten meer inspanningen verrichten om de benodigde ruimte en personele bezettingen in te regelen voor corona zorg. Dit gaat ten koste van beschikbare ruimte voor de reguliere (niet acute) zorg. Grotere ic-afdelingen kunnen zich gemakkelijker aanpassen op grotere aantallen patiënten.

Bron: UMCG