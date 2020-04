Ruimte voor opschalen planbare zorg in Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is druk doende om de noodzakelijke en poliklinische zorg uit te breiden. Aanleiding hiervoor is de regionale afname van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus en de toenemende druk op de planbare zorg.



Opschaling planbare zorg

Als gevolg van de corona pandemie heeft het Ommelander Ziekenhuis vanaf medio maart het aantal operatiekamers, verpleegafdelingen en poliklinische behandelingen sterk moeten afschalen. Daarbij bleef er voldoende capaciteit om de noodzakelijke en acute zorg door te laten gaan, maar is ook veel zorg uitgesteld. Het ziekenhuis werkt nu aan een model waarin de planbare zorg veilig kan worden uitgebreid. Medisch specialisten kijken zorgvuldig welke patiënten snel gezien en geholpen moeten worden. Zij gebruiken daarbij de landelijke criteria van de Nederlandse Zorg Autoriteit. In eerste instantie betreft dit voornamelijk oncologische zorg en zorg voor mensen met verergerende invaliderende klachten.



Centralisering IC-coronapatiënten

In ROAZ verband werken de Noordelijke ziekenhuizen intensief samen in de coronacrisis, zowel in de voorbereidende fase als bij het opnemen van coronapatiënten. Ook in de vervolgfase worden in regionaal verband afspraken gemaakt. De ziekenhuizen uit Groningen en Drenthe zijn overeengekomen dat nieuwe IC-coronapatiënten zoveel mogelijk worden geclusterd op de intensive care afdelingen van het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Het Ommelander Ziekenhuis houdt een corona-afdeling en twee gescheiden ingangen bij de Spoedeisende Hulp. De capaciteit die in het Ommelander Ziekenhuis vrijkomt, wordt benut ten behoeve van opschaling van de planbare zorg. Tevens blijft het ziekenhuis onverminderd bereid om patiënten vanuit andere delen van Nederland over te nemen als dat medisch noodzakelijk is.



Meer poliklinische zorg

De volgende stap is de uitbreiding van de noodzakelijke poliklinische zorg per medio mei, binnen de mogelijkheden van de veiligheidscriteria van infectiepreventie. Patiënten waarvan de afspraak door kan gaan, worden hierover geïnformeerd door het Ommelander Ziekenhuis. Om de patiëntbewegingen binnen het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken, zullen veel poliklinische afspraken waar dat mogelijk is voorlopig plaatsvinden via een telefoon of e-mail (e-consult). Voor de poliklinische afspraken die noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis moeten plaatsvinden worden veiligheidsmaatregelen getroffen ten behoeve van anderhalve meter afstand, zoals het aanpassen van wachtkamers, looproutes en ingangen. Alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, wordt vooraf gevraagd naar klachten die mogelijk te maken hebben met het coronavirus. Op basis daarvan kan het zijn dat het ziekenhuis een test afneemt.

