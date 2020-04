Verdachte brand zendmast Groningen aangehouden

GRONINGEN – De politie heeft een verdachte van de brand in de zendmast in Groningen aangehouden.

In de afgelopen twee weken stonden 18 zendmasten in Nederland, waaronder aan de Koningsweg in de stad Groningen, in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.

Opsporing Verzocht besteedde twee keer aandacht aan deze reeks branden. Bekijk op de website van Opsporing Verzocht alle detailinformatie die is gepresenteerd in de uitzending.

Er waren beelden van de brand in Groningen te zien. Op vrijdag 10 april sprenkelde een man vloeistof uit een jerrycan bij een mast. Vervolgens tonen bewakingsbeelden dat hij de vloeistof aanstak.

De aandacht van Opsporing Verzocht leverde meerdere interessante tips op. Gistermiddag heeft de politie in deze zaak een 34 jarige inwoner van de stad Groningen aangehouden. Hij wordt verhoord en er wordt onderzocht of hij (ook) betrokken is geweest bij meerdere branden bij zendmasten in het land.