Boven Wotter weer op TV Noord

GRONINGEN – De populaire serie “Boven Wotter” van RTV Noord gaat op herhaling.

Derk, Wini, Stella, Sicco, Freek, dat zijn de namen van de acteurs die meededen in populaire serie die in 2008 op RTV Noord was te zien.

Veel Groningers weten het dan al wel: dat zijn namen uit Boven Wotter.

De populaire regiosoap gaat op herhaling op TV Noord.

Aanstaande dinsdag begint het weer en is elke werkdag om 20:30 uur een aflevering van Boven Wotter te zien. De uitzendingen van Boven Wotter komen op de plek van Pronkjewailtjes.

De foto’s zijn in 2008 gemaakt tijdens een interview door Willie Tiekstra op RTV Westerwolde.