Burgemeester Hoogendoorn steekt bewoners woonzorgcentra hart onder de riem

MIDDEN-GRONINGEN – Bij drie woonzorgcentra heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn deze week de bewoners moed ingesproken in deze lastige tijden met het conoravirus. Bewoners hebben het moeilijk omdat familie en vrienden niet op bezoek kunnen komen, ze zijn onzeker over hun gezondheid en het geduld raakt op. De burgemeester ging op gepaste afstand in gesprek met bewoners.



Zonnehuis Ufkenshuis, Siddeburen

Bij Zonnehuis Ufkenshuis ging de burgemeester in gesprek met de bewoners in de binnentuin. Hij bracht bloemen voor hen mee en zette één van de bewoners extra in het zonnetje. De heer Moedt onderhoud de binnentuin en zorgt ervoor dat het er altijd mooi uitziet.





Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoogezand

In woonzorgcentrum Voor Anker heeft de burgemeester via een spreek-luisterverbinding met bewoners gesproken. Voor Anker heeft dit communicatiemiddel speciaal voor de bewoners gerealiseerd om in de coronatijd in contact te blijven met hun bezoek.



Woonzorgcentrum Gockingaheem, Noordbroek

Op verzoek van de verzorging, heeft de burgemeester voor de bewoners van Gockingaheem een filmpje opgenomen. Dit om de bewoners moed in te spreken, dat ze volhouden en hen een hart onder de riem te steken. Daarna speelt de burgemeester een mooie compositie op zijn orgel. Vooral in deze tijden brengt muziek vaak troost. Dit kunnen de bewoners dan wanneer het hen uitkomt, digitaal kijken en luisteren.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Door het Coronavirus beleven we een nare periode met veel onzekerheid. Vooral voor ouderen met een zwakke gezondheid is het moeilijk, nu zij de dagen moeten doorbrengen zonder contact met mensen die hen dierbaar zijn. Dat roept vaak sombere gevoelens op. Daarom maak ik graag tijd voor hen in deze nare periode. Ik wil ze als boodschap meegeven: houd moed, houd vol, we komen er samen doorheen en we denken als gemeentebestuur aan u. Ik realiseer mij hoe spannend deze tijd is voor iedereen. We proberen zoveel mogelijk met elkaar in verbinding te blijven, naar elkaar om te zien en de schouders eronder te zetten. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik wens alle inwoners vooral een goede gezondheid toe!”

Ingezonden