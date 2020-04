DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteravond is om tien over zes een 75 jarige vrouw een tandartsenpraktijk binnengereden. Het ongeval gebeurde op de Winkelstraße in Papenburg. Door onbekende oorzaak reed de vrouw achteruit vanaf een parkeervak de tandartspraktijk in. Ze raakte daarbij lichtgewond. Zowel haar auto als het gebouw raakten ernstig beschadigd.

Meppen

Tussen maandag en vrijdag is ingebroken bij het gebouw van de schuttersvereniging in Bokeloh. Binnen werd een kast met drank opengebroken. Ook een spaarvarken moest het ontgelden. Er ontstond voor enkele honderden euro’s schade.