Scooter aangereden in Weerdinge

WEERDINGE – Op de splitsing Dorpsstraat / Buiskoolstraat in Weerdinge deed zich gistermiddag een aanrijding voor tussen een auto en een scooterrijder.

De bestuurster die vanaf de Dorpsstraat de Buiskoolstraat wilde in rijden zag hierbij een scooterrijder op het fietspad over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. De scooterrijder is voor onderzoek in de ambulance geweest, maar de verwondingen vielen mee. Hij hoefde niet meer naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

De politie maakt rapport van het ongeval

Tekst en foto’s: Van Oost Media