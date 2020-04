Blije koeien in Blijham

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 26 april 08.15 uur. Door John Havinga

EERST WOLKEN, LATER ZONNIG

In eerste instantie bewolkt, maar in de loop van de ochtend oplossende bewolking en in de middag flinke zonnige perioden. De maximumtemperatuur komt uit op 15 of 16°C en de wind uit het noordwesten wordt zwak tot matig, 2 à 3 Bft.

Koningsdag wordt weer warmer met vrij zonnig weer en een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot noordwesten. Het kwik stijgt tot maximaal 20°C.

De dagen daarna worden wisselvallig met elke dag wel enkele buien, of regen en wisselend bewolkt weer. Bij de buien is soms kans op onweer. De middagtemperaturen dalen naar ongeveer 16°C en de wind wordt matig uit het zuidoosten tot zuidwesten.