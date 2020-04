Claudia Bokel overhandigt bloemen aan zorgmedewerkers Kloosterheerd

TER APEL – Vanmiddag heeft Claudia Bokel bloemen overhandigd aan zorgmedewerkers van Woonservicecentrum Kloosterheerd Ter Apel.



Claudia Bokel (1973) is een Duits-Nederlandse voormalig schermster en gespecialiseerd in de degen. Ze nam namens Duitsland driemaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in een zilveren medaille. Vanaf 2008 tot en met 2016 was ze lid van het IOC.



Claudia Bokel, dochter van een Duitse vader (was rector aan de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel) en een Nederlandse moeder, leerde schermen bij de schermvereniging in haar in woonplaats Ter Apel. In 1992 werd ze wereldkampioen bij de junioren op het onderdeel degen. Bij de senioren won ze de wereldtitel in 2001. Als lid van de Duitse ploeg behaalde ze meerdere zilveren medailles op wereldkampioenschappen en een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Athene.



Claudia verhuisde op vierjarige leeftijd naar het Duitse Meppen. Ze doorliep het scherminternaat in Bonn en studeerde scheikunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze was werkzaam bij het dopinglaboratorium in Keulen en voor een farmaciegigant.

BloemenbeZORGen is een project om zorgprofessionals een hart onder de riem te steken. Deze bloemen komen van een kweker uit Noordwijkerhout en hebben alle kleuren van een papegaai. De bloemen staan te popelen om gezien zien te worden aldus Bokel. Ze willen graag mensen die vitale beroepen uitoefenen opfleuren en laten zien dat ze aan ze denken.

Door geld in te zamelen willen ze graag iets betekenen voor al deze mensen! Als jij iemand of een instelling in gedachten hebt, geef dat door en zij zorgen er voor dat de bloemen op de juiste plek terecht komen. Op de Facebook pagina van Claudia Bokel is meer informatie te vinden.



Door een bijdrage te leveren help je niet alleen de mensen die een bloemetje verdienen, je helpt ook de oer-Hollandse bollenkwekers deze crisis te overleven. Iedere tulp die wordt gebracht, geeft ons kracht.

(In eerste instantie was Claudia aan het verkeerde adres namelijk het naastgelegen Borg Westerwolde. Ook daar werd een aantal boeketten bezorgd.

Info en foto’s: André Dümmer