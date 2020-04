Fikse natuurbrand bij Zwartemeer

BARGERVEEN – In het Bargerveen in het Zuidoosten van Drenthe is vanavond een natuurbrand uitgebroken. De vlammen verspreiden zich in razend tempo door de droge veengrond van het natuurgebied.

De brand woedt in de omgeving van de Laardijk, die dwars door het Bargerveen loopt. Dikke rookwolken stijgen op boven het veengebied. Meerdere brandweerkorpsen uit Emmen, Emmer-Compascuum, Schoonebeek, Westerbork, 2e Exloërmond zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Over de omvang van de brand en de oorzaak is nog niets bekend.

Ingezonden door Van Oost Media