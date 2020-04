DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond kreeg de politie om acht uur een melding dat bij een ruzie in Weener twee personen gewond waren geraakt. Een 37 jarige Pool had meerdere vuistslagen uitgedeeld.

Ook tegen de politie gedroeg de Pool, die onder invloed van alcohol verkeerde, zich agressief. Hij wou de agenten aanvallen en bood hevig verzet tijdens zijn arrestatie. Hij spuugde daarbij naar meerdere agenten. De man werd meegenomen voor een bloedproef en vervolgens vastgezet in de gevangenis in Leer.

Weener

Gisteravond kreeg een 52 jarige bewoonster van een appartementencomplex aan de Süderstraße het om zeven uur aan de stok met een buurvrouw. Hierbij duwde zij het 30 jarige slachtoffer door een glazen deur.

De 52 jarige werd meegenomen naar het politiebureau in Leer. Zij verkeerde onder invloed van alcohol. Onderweg schold zij de agenten de huid vol. In de cel vernielde zij het matras dat zij tot haar beschikking had gekregen. De politie maakt meerdere proces-verbalen op.

Meppen

Door onbekende oorzaak vloog gisteravond om half zeven in een tuin bij een woning aan de Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen een composthoop in brand. Hierbij raakte een schutting beschadigd. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde.

Rhede

Gistermiddag heeft een onder invloed van alcohol verkerende 51 jarige automobilist tussen 17.30 en 18.00 uur meerdere ongevallen en vernielingen veroorzaakt. De man reed eerst op de Emsstraße in de richting van Brual. Bij het afslaan naar de Uferbreen beschadigde hij een metalen hekwerk wat rond een privéterrein stond.

Vervolgens botste hij op de Kirchstraße achterop een personenauto. Hij reed zonder zich ergens om te bekommeren verder en botste bij het afslaan naar het tankstation aan de Zum Spieksee tegen een hek en een lichtbak.

In de Burgstraße reed hij tegen het verkeer in en schampte daarbij een tegemoetkomende auto. Hij reed door en belandde een eindje verderop in de berm en knalde tegen een lantaarnpaal. De lantaarnpaal legde hierbij het loodje.

Er raakte niemand gewond. Een test wees uit dat de man 1.98 promille alcohol in zijn bloed had.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Vrijdag en zaterdag heeft de politie weer meerdere bekeuringen en gebiedsverboden opgelegd aan personen die zich niet aan de Coronamaatregelen hielden. In een bushalte hield zich een groep van vier jongeren op en een gezin uit Sögel bevond zich op een speelplaats. In Meppen en Dohren werden diverse feestjes beëindigd en op de jongerencamping in Haselünne hielden zich ook meerdere personen groepsgewijs op. In Nordhorn maakte de politie een eind aan een picknick in het stadspark en in Meppen kreeg de uitbater van een cafetaria een boete omdat hij voor zijn klanten een terras met stoeltjes en tafeltjes had aangelegd.