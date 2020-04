Pekela op Woningsdag: ‘Stop de huurverhoging’

GEMEENTE PEKELA – Overal in het land komen mensen vandaag in actie tegen de voorgestelde huurverhoging. Ook in Pekela roepen huurders in samenwerking met de SP de politiek en huurbazen op deze verhoging te stoppen. Juist in deze crisistijd raakt een hogere huur veel gezinnen en gemeenschappen keihard. Op deze Woningsdag starten zij daarom deze actie. Want het kan pas echt Woningsdag zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft.

Terwijl de coronacrisis veel mensen in diepe ellende en onzekerheid drukt gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhooggaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij vragen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken.’’

Pim Siegers van de SP Pekela roept woningsbouwcorporatie Acantus en andere verhuurders op nu deze minimale stap te zetten: ‘’De verenigde huurders hebben deze oproep tot huurbevriezing al eerder gedaan. De directie van Acantus had daar tot nog toe geen boodschap aan maar die houding is niet langer houdbaar. Wij lieten al eerder zien dat als huurders in actie komen we dit soort dommigheid kunnen stoppen. Dát gaan we dus doen.’’

Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan. Hen wordt nu weer gevraagd de rekening te betalen. Dat kunnen we er nu niet bij gebruiken en dus komen we in verzet.

Wij roepen alle Pekelders op zich aan te sluiten bij deze nieuwe huuroverwinning via: sp.nl/stopdehuurverhoging.

Ingezonden door Pim Siegers