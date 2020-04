SAMEN ORANJE

Studio RTV Westerwolde / Groningen1 – Maandag 27 april op Koningsdag hoor je de hele dag alleen maar Nederlandse producties bij Groningen1! Presentatoren op Koningsdag zijn:

09.00 – 12.00 Oscar Bolsenbroek en Tedo Swarts

12:00 – 14.00 Betsie BeishuiZen en Michiel van der Spek

14:00 – 16:00 Martin Franken

16.00 – 18:00 Bert Looden

Met de mooiste muziek van Hollandse Bodem.

Deze programma’s zenden wij live uit via FM 105.8/106.5/106.6/107.0 of 107.3 MHZ of via Ziggo kanaal 40 of via de Live stream Radio op uw PC.

Nu 24 uur per dag, GRONINGEN1 !

