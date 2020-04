Grenspolitie pakt gezochte 27 jarige Duitser op

BUNDE – Gistermiddag heeft het grensoverschrijdend politieteam een 27 jarige man opgepakt.

Gistermiddag controleerde de grenspolitie om 16.20 uur op de A280 bij Bunde de auto van een 27 jarige Duitser. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De man bleek in Duitsland gezocht te worden omdat hij nog een gevangenisstraf van negen maanden tegoed had. Hij was hiervoor in november 2018 veroordeeld wegens computerfraude. Hij had zich echter niet gemeld. Bij de Duitse justitie was geen woon- of verblijfplaats van de man bekend.

De man werd gistermiddag meteen voorgeleid en vervolgens gevangen gezet.