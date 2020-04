Online Regio-Cup jeugddamtoernooi op 2 mei

WINSCHOTEN – Nu de fysieke damtoernooien zijn afgelast tot sowieso de maand september kunnen de liefhebbers zaterdag 2 mei deelnemen aan een online Regio-Cup toernooi, specifiek voor de jeugdige dammers onder ons. Ook deze zal plaatsvinden van 13:30 uur tot 16:00 uur op het lidraughts platform. https://lidraughts.org/tournament/nN4Spasi Het speeltempo bedraagt “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”.

Er wordt in leeftijdscategorieën gespeeld, dus van welpen tot junioren. Bekers voor de nummer 1, 2 en 3 per leeftijdscategorie. Het wachtwoord voor het toernooi is: regiocup (dus geen hoofdletters of andere dingen) Allereerst moet natuurlijk een account aangemaakt worden via: https://www.kndb.nl/handleiding-online-damtoernooien/

Het inschrijven kan onder vermelding van:

O Echte naam

O Gebruikersnaam

O Categorie (welpen, pupillen, aspiranten of junioren)

Inschrijven kan uiterlijk tot 1 mei 20:00 uur via Rik Smit

info@jeugddammennoord.nl

Na deze tijd inschrijven kan vanzelfsprekend ook, echter dan wordt de speler niet meer ingedeeld voor de prijzen.

Alle informatie is na te lezen op http://www.jeugddammen.com/toernooi.php?TID=227

