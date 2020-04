KLAZIENAVEEN – Op het Van Echtenskanaal Noord Zijde in Klazienaveen deed zich vanmiddag een aanrijding voor tussen een auto en een snorfietser.

De afslaande automobilist zag een tegemoet komende snorfietser over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. De bestuurder van de snorfiets is na een eerste onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen.

Beide voertuigen raakten licht beschadigd.

De politie maakt rapport op.

Tekst en foto’s: Van Oost Media