Drie auto-inbraken in één nacht in Weener

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 28 april 08.00 uur. Door Jules

REGEN OP KOMST

Het wordt eindelijk ander weer dan de laatste tijd want er komt wat regen aan. Niet zozeer vanochtend want er is soms nog wat zon, pas later vanochtend is er kans op een bui. Maar vanmiddag is het bewolkt met regelmatig regen of motregen, en ook vanavond valt er af en toe wat regen. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 14 graden.

Vannacht en morgenochtend daalt het tot ongeveer 6 graden en ook dan zal het niet helemaal droog blijven. Morgen ligt een storing boven Noord-Nederland en daardoor is de wind veranderlijk, maar het is de meeste tijd bewolkt met soms wat lichte regen en het wordt morgen maar 13 graden.

Morgenavond is het daarna droog, donderdag en vrijdag is het opnieuw wisselvallig met perioden met regen. Pas in het weekend zijn er meer opklaringen en dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 17 graden.