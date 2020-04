Aangepaste 4 mei herdenking gemeente Veendam

VEENDAM – De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er dit jaar geen herdenkingen bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten, herdenken wij dit jaar vanuit huis. De gemeente Veendam heeft een alternatieve herdenking samengesteld die vooraf wordt opgenomen en op 4 mei online en via televisie te volgen is.

Herdenken

Tijdens de 4 mei herdenking herdenken wij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar is extra bijzonder omdat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Burgemeester Sipke Swierstra: “In plaats van samen bij de verschillende monumenten in de gemeente te herdenken, moeten wij dit jaar vanuit huis herdenken. Er zijn veel ideeën van inwoners binnengekomen voor een andere invulling van 4 mei dit jaar. Dank daarvoor! Samen met de wethouders leg ik, op een eerder moment, een steen, krans of bloemstuk bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. Hiervan wordt een videoverslag gemaakt. Deze wordt op 4 mei uitgezonden via verschillende kanalen.”

Programma

Op 4 mei 2020 zijn er geen herdenkingsbijeenkomsten, maar is er vanaf 19.30 uur een videoverslag van de kransleggingen te zien via de kabelkrant van Parkstadveendam.nl en Stichting Kabelnet Veendam (SKV kanaal 996), RTV Eén (Ziggokanaal 42) en de facebookpagina van de gemeente Veendam. Hierin zijn de herdenkingen bij de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk, het monument in Wildervank, het Joodse Monument, de oorlogsgraven op de begraafplaats en de kranslegging bij het monument bij de Grote Kerk in het centrum van Veendam te zien. Ook de Winkler Prins Harmonie en het carillon hebben hierbij een speciale rol.

Oproep

Burgemeester Sipke Swierstra: “Juist nu is het belangrijk om de verbondenheid in de samenleving te laten zien. Ik wil alle inwoners van de gemeente Veendam daarom vragen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen. Plaats daarnaast op 4 mei van 19.00 tot 21.00 uur een kaars of waxinelichtje in een windlicht of glazen pot. Zet deze voor het raam, bij de voordeur, op het balkon of in de tuin. Zorg er wel voor dat deze op een veilig plek staat. Op deze manier herdenken wij vanuit ons eigen huis, maar zijn wij toch verbonden.”

Ingezonden