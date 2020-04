Burgemeester Jaap Velema: Digitale Raadsvergadering was bijzonder

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 29 april 08.00 uur. Door Jules

DOORGAAND WISSELVALLIG

Het wordt een wisselvallige dag met vanochtend veel bewolking en grijs weer, met regelmatig regen en motregen. Vanmiddag zijn er ook nog een paar buien maar later is er ook wat zon, later vanavond is er kans op regen. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Eerst staat er een zwakke veranderlijke wind, later is er een matige zuidwestenwind.

Vannacht en morgen blijft het waaien en zijn er perioden met regen, morgenmiddag is er ook kans op een onweersbui. De minimumtemperatuur voor vannacht is 8 graden, maximum morgen rond 13 graden.

Vrijdag en zaterdag zijn daarna ook buiig met kans op een hagel- of onweersbui, maar er is dan ook af en toe zon. Vanaf zondag is het stabieler met meer zon, maar warm wordt het niet want ook dan is de maximumtemperatuur maar 14 tot 16 graden.