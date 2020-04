Geen Montmartre Sellingen in 2020

SELLINGEN – Het festival Montmartre Sellingen gaat dit jaar niet door. Dit komt door de maatregel van de overheid tegen het coronavirus om evenementen te verbieden tot 1 september 2020. Dit betekent dat de 29e editie van Montmartre Sellingen wordt uitgesteld naar 10 juli 2021. Alle betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht.

Het bestuur van Montmartre Sellingen vindt het erg jammer dat het festival niet doorgaat. Vooral omdat juist dit jaar de stichting is opgericht. Voorzitter: “Heel gek dat onze eerste editie als Stichting Montmartre Sellingen niet door kan gaan. We hebben veel tijd en energie gestoken in de oprichting. Gelukkig betekent dit automatisch dat we al veel hebben geregeld voor volgend jaar. Ook mede dankzij Fonds Leefbaar Westerwolde, Stichting Gebroeders Hesse Fonds en Sterenbergs Visie. We willen hen bedanken voor de subsidies die we hebben gekregen voor de oprichting van de stichting.”

Positief is dat de stichting nu nog meer tijd heeft om met alle vrijwilligers een hele mooie editie neer te zetten in 2021. “We kijken erg uit naar volgend jaar en zien iedereen graag in 2021 op ons festival!”

