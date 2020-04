Grauwe kiekendief weer terug in Westerwolde

WESTERWOLDE – De Grauwe kiekendief is weer terug in Westerwolde.

De Grauwe Kiekendief is de kleinste en slankste van de vier in Nederland voorkomende kiekendieven. Het is een zomervogel die pas in april en mei arriveert uit de overwinteringsgebieden te zuiden van de Sahara in Afrika en alweer in augustus en september vertrekt. Het is een zeldzame broedvogel van akkers, vooral in Groningen. Vroeger ook in duinen, hoogveen, heide en moerassen. Door intensieve bescherming is de Grauwe Kiekendief behouden als Nederlandse broedvogel.

Inmiddels is zowel een mannetje als een vrouwtje gesignaleerd in Westerwolde. Als ze een broedpaar vormen, wordt op de grond een nest van gras en dunne twijgen gemaakt. Het vrouwtje legt drie tot vijf eieren. Na 28-29 dagen komt het eerste jong uit.

Hier leeft de Grauwe Kiekendief van muizen en vogels. In Afrika eet hij grote insecten, zoals sprinkhanen, en reptielen.

Bron: vogelbescherming.nl

Foto: Meijco van Velzen