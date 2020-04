Hoofdveld v.v. Sellingen voorzien van nieuwe drainage

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 30 april 08.00 uur. Door Jules

STERK WISSELVALLIG

Het is vanochtend bewolkt en af en toe valt er wat regen, maar vanmiddag klaart het op en dan blijft het overwegend droog met een enkele bui. Er staat vandaag een matige wind uit zuid tot zuidwest, de maximumtemperatuur ia 14 graden.

Vanavond is het eerst droog met opklaringen, later vanavond en vannacht neemt de kans op een bui toe. Morgen is daarna tamelijk buiig, en bij buien is er kans op onweer en windstoten. Er is morgen een krachtige zuidwestenwind, maximum dan rond 13 graden.

Zaterdag zijn buien ook niet van de lucht, daarna is het overwegend droog met meer opklaringen en minder wind, de temperatuur gaat op termijn omhoog tot ongeveer 17 graden.