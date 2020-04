Laura Broekhuizen benoemd tot bestuurder van Groninger Huis

ZUIDBROEK – Op 29 april 2020 heeft de Raad van Commissarissen van Groninger Huis Laura Broekhuizen vanaf 1 juli 2020 benoemd tot bestuurder van Groninger Huis. Laura Broekhuizen volgt hiermee Hilde van Ree op als bestuurder. Hilde van Ree stopt met haar werkzaamheden voor Groninger Huis vanwege pensionering.

Verheugd

De Raad van Commissarissen is bijzonder verheugd met de benoeming van Laura Broekhuizen (41) als nieuwe bestuurder. “Groninger Huis opereert in een regio met een complexe problematiek zoals krimp en aardbevingen in een uitdagend politiek-bestuurlijk krachtenveld. Als bestuurder van een corporatie zoals Groninger Huis is ervaring en oordeelsvorming binnen deze context een groot pluspunt”, aldus Rika Pot, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Met de benoeming van Laura Broekhuizen hebben we een ervaren bestuurder binnengehaald met een duidelijke visie op de uitdagingen die Groninger Huis staan te wachten.”

Procedure

De selectieprocedure voor de benoeming van de nieuwe bestuurder van Groninger Huis is zorgvuldig uitgevoerd. Voor de invulling van het functieprofiel is de Raad van Commissarissen zowel binnen als buiten de organisatie te rade gegaan. Voor de begeleiding van het gehele traject is Groninger Huis ondersteund door een extern bureau. Als laatste schakel heeft de Autoriteit woningcorporaties eind april een positieve zienswijze afgegeven, zodat de benoeming ook formeel kon plaatsvinden.

Laura Broekhuizen

Laura Broekhuizen woont met haar gezin al lange tijd in het werkgebied van Groninger Huis en kent de regio zeer goed. Laura heeft ruime ervaring als wethouder in Oldambt en als Statenlid in Groningen. In deze hoedanigheid is zij betrokken geweest bij meerdere complexe vraagstukken die voor een deel ook op het terrein van Groninger Huis liggen. Laura Broekhuizen kent de ontwikkelingen in de regio en de corporatiewereld: “De uitdagingen die op de volkshuisvesting in deze regio afkomen zijn groot. Door goede samenwerking moeten we dit prachtige gebied bewoonbaar houden voor alle doelgroepen maar in het bijzonder voor de huishoudens met een smalle beurs.”

Over Woonstichting Groninger Huis

Woonstichting Groninger Huis verhuurt ca. 4400 sociale woningen in de provincie Groningen. Ze hebben woningen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Delfzijl en Appingedam. Bijna al onze woningen vallen nog binnen de huurtoeslaggrens.

Ingezonden door Woonstichting Groninger Huis