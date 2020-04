Moederdagactie voor World Servants Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Paula, Julian, Harma en Jasmijn, hopen in de zomer van 2020 naar Malawi te gaan om er twee klaslokalen en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen. Zo kunnen de kinderen daar ook naar school en goed onderwijs krijgen. In samenwerking met De Schaapsberg te Zandberg bezorgen ze op Moederdag een ontbijt. Een deel van de opbrengsten gaat naar het goede doel. Een ontbijt bestellen kan via telefoonnummer 0599 412941. De bezorging in Musselkanaal en omgeving is gratis.

Actiegroep Musselkanaal bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen.

World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met hun werkvakanties willen ze bereiken dat:

Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen we de mensen zich verder te ontwikkelen;

Mensen uit Nederland enthousiast worden om te dienen door vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen.

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van hun werk, willen ze zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.

Jaarlijks gaan er 800 à 900 mensen uit heel Nederland met ze op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Hun lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de gebouwde kliniek.

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.

World Servants bereidt de projecten voor, zorgt voor goede begeleiding tijdens het project en blijft na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

Brunchroom

Aanstaande zaterdag kunt u meer over de actie horen in het programma Brunchroom van Geert Smit bij RTV Westerwolde. Het programma wordt tussen 11.00 en 13.00 uur uitgezonden. Klik HIER voor de frequenties.

Meer informatie vindt u op: www.worldservants.nl/musselkanaal

Ingezonden