Natuur in Westerwolde, ingezonden door Aart Jan Langbroek van het IVN

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Aart Jan Langbroek ingezonden artikel met als titel: Natuur in Westerwolde.

Ombaalgen en roet

“Rommel en onkruid” is in het Gronings “ombaalgen en roet”. Dat is ook de titel van een lange lijst met Groninger plantennamen die wij eind jaren 90 in handen kregen via Go van der Veen uit Winschoten. De lijst was opgesteld door Kor Beukema en kreeg als ondertitel mee “Volledege lieste mit planten- en bloumkenoamen bie n ander zöcht deur Kor Beukema”. Leuk om zo’n lijst met ongeveer 230 plantensoorten in handen te krijgen en door te nemen. Bij iedere plant noemde hij bij de Nederlandse naam Groningse namen. Die kunnen per regio en zelfs per plaats verschillen. Een aantal planten bespreken we hieronder. Enkele cultuurgewassen, zoals Afrikaantjes (Tudeltoanen) en Boerenkool (Mous) in Sellingen, laten we achterwege. En we noemen alleen de namen voor Westerwolde.

Paardenbloem

Dit kruid (kruud) met gele bloemen komt overal wel voor in bermen, parken, weiden en op walkanten. Een algemeen voorkomende plant dus, belangrijk voor insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders. Komt het door zijn algemene, en vroeger uitbundige voorkomen dat hij veel namen heeft in het Gronings? Zo heten ze Honnebloum in Ter Apelkanaal en Ter Apel. Maar in Ter Apel heten ze ook wel Peerdebloem of Steekdiezel. In Sellingen heten ze Honnetoppen of Motdiezel en in Vlagtwedde Honnebloume(n). Wel 6 verschillende namen binnen één regio! Gezien hun rol voor de voedselvoorziening van insecten en het opfleuren van het landschap mogen we deze plant best koesteren. Ga er maar eens rustig bij zitten, en zie wat er allemaal gebeurt.

Madeliefje

Een kruid met witte bloemen en een geel hartje dat sterk verbonden is aan belopen, beweide en vaak gemaaide grasgrond, zoals gazons. Hij komt algemeen voor. Zandbijen, bloedbijen, wespbijen en vlinders komen af op de nectar en het stuifmeel van zijn bloemen. De Groningse lijst geeft drie namen voor dit kruid, namelijk Laandjebloumen in Vlagtwedde en Sellingen, en Melaifke in Ter Apel, in Vlagtwedde worden ze ook wel Schoontjes genoemd. Dit kruid mag eigenlijk niet ontbreken in onze gazonnetjes.

Fluitenkruid

Dit opvallende kruid behoort tot de schermbloemigen en kan meer dan 1 meter hoog worden. De bloempjes vormen gezamenlijk een scherm. Hij groeit op vochtige, voedselrijke grond in graslanden en loofbossen, in bermen en op dijken. Veel insecten komen er op af, zoals bijen, zweefvliegen, hommels, weekschildkevers en vuurkevers. Maar liefst 5 namen voor Fluitenkruid komen we tegen in Westerwolde. In Vlagtwedde heten ze Kesebloume of Dolwörtel, in Sellingen Keezebloumen of Piepkruud, en in Ter Apel Hondekruud. Een belangrijk kruid is het omdat ze deel uit kunnen maken van fijnmazige ecologische structuren in het landschap die natuurgebieden en parken met elkaar kunnen verbinden.

Akkerdistel

Het is geen wonder dat dit kruid in het Gronings, in Vlagtwedde, Stiekel wordt genoemd. Voel maar eens aan zijn stekelige bladranden. Zo beschermt hij zichzelf tegen vraat door grote grazers, en tegelijkertijd verschaffen de planten schuilplekken voor veel dieren. De gele bloemen voorzien bijen, vlinders en zweefvliegen van nectar en stuifmeel. Net als Fluitenkruid kan dit kruid deel uitmaken van fijnmazige ecologische zones.

Kruiden of onkruiden

Al de planten uit de Groningse lijst van Beukema zijn, net als de hiervoor besproken planten, belangrijk voor tal van insecten en dus ook voor vogels en kleine zoogdieren die daarvan eten. Wie durft dan nog te spreken van “Ombaalgen en Roet”?

Ingezonden door Aart Jan Langbroek