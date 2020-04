Slagerij Hemmen overgenomen door medewerker Mark Visser

ONSTWEDDE – Vanaf morgen mag Mark Visser zich eigenaar noemen van Slagerij Hemmen in Onstwedde.

Per 1 mei neemt Mark Visser de slagerij van zijn collega’s Johnny en Jeichien Hemmen over. De slagerij vierde op 1 november 2018 het 25 jarig bestaan. Ook werd in hetzelfde jaar hun gehaktbal gekozen als een van de beste inzending bij de verkiezing de Lekkerste Bal Gehakt 2018, uitgeschreven door Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), de enige branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. Er waren toen 73 inzendingen.

In januari van dit jaar kwam de slagerij wederom in het nieuws; medewerkster Gerda Meijer werd benoemd tot meesterverkoper slagerij; de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap voor verkopers in de slagersbranche.

Vandaag staat Johnny Hemmen voor het laatst als eigenaar in de slagerij aan de Dorpsstraat in Onstwedde. Mark Visser neemt het stokje over. Hij werkt al zo’n 25 jaar in de slagerij en vormde met Johnny Hemmen sinds 2016 een VOF.

Een uitgebreid afscheid van het echtpaar Hemmen zit er helaas vanwege de coronamaatregelen niet in.

Foto’s: Ko Kamies