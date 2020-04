Thuiszorgteams Zorggroep Meander staan ook nu voor u klaar

REGIO – De afgelopen maanden heeft Zorggroep Meander maatregelen genomen om cliënten, bewoners en medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus. De maatregelen worden continu bijgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook in deze bijzondere tijd zet Zorggroep Meander haar thuiszorg in de regio gewoon voort zoals u dat van ons gewend bent.

Er zijn landelijk zorgen over de voortzetting van thuiszorg tijdens corona. Zorggroep Meander is gewoon bereikbaar als u vragen heeft over thuiszorg in uw situatie en als u ondersteuning nodig heeft, maar niet goed weet waar u terecht kunt. U kunt contact opnemen met onze wijkverpleging via het algemene nummer 0598-686868.

Corona Thuiszorgteam

Zorggroep Meander doet er alles aan om verdere verspreiding van het virus te beperken. Daarom nemen we, samen met een aantal andere zorgaanbieders, deel aan het Corona Thuiszorgteam in de regio. Dit doen wij om de zorg van cliënten met corona of cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting, tijdelijk over te nemen. Door het vormen van aparte zorgteams – die alleen zorg verlenen aan coronacliënten – verkleinen we de risico’s op verspreiding aanzienlijk. Deze constructie, waarbij de zorg voor coronacliënten en niet-coronacliënten wordt gescheiden, wordt op dit moment landelijk geïmplementeerd.

Het Corona Thuiszorgteam kan alle vormen van thuiszorg overnemen, van ADL tot intensieve en hoogcomplexe thuiszorg. Palliatief terminale thuiszorg behoort ook tot de mogelijkheden.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig vanwege lichamelijke problemen in de thuissituatie? Of voelt u zich niet meer vertrouwd in uw eigen huis? Het thuiszorgteam van Zorggroep Meander kan u adviseren en helpen. Wij bieden een vast team van zorgkundigen en (wijk)verpleegkundigen met wie u snel vertrouwd zult raken. Neem contact met ons op via 0598-686868 voor meer informatie.

Ingezonden door Zorggroep Meander