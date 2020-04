Wandeling van de week: Oudeschans

OUDESCHANS – Wandelcoach Eltjo Glazenburg struinde vandaag in en rond Oudeschans.

Eltjo Glazenburg maakte vandaag een wandeling in en rondom de vesting Oudeschans, ooit liggend aan de Dollard. De startplek was bij de Piekenier, midden in de vesting. (De routekaart is de 3e en 4e foto in het foto-album) Er is een route van 7 kilometer en een van ruim 10 kilometer.

Ook nu is er weer een foto-wedstrijd aan deze wandeling verbonden. Mail je mooiste originele foto, liefst met motivatie en iets op de foto moet herkenbaar vesting Oudeschans zijn, voor woensdag 6 mei 18.00 uur naar Eltjo Glazenburg, info@uwwandelcoach.nl . Voor de twee mooiste foto’s ligt een waardebon voor twee kopjes koffie met gebak bij de Piekenier klaar. (na het Corona-tijdperk). De foto’s worden beoordeeld door de eigenaars van de Piekenier (Bob en Wilma Wessels Beljaars) en Eltjo Glazenburg. De ingezonden foto’s zijn auteursrechtelijk vrij te gebruiken. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

Uitslag fotowedstrijd Brakbos bij Jipsinghuizen.

Bij de start van deze wekelijkse fotowedstrijd viel het aantal foto’s niet tegen. De jury, bestaande uit de heren Abbes, Veeman en Glazenburg, heeft unaniem gekozen voor de foto van Ine Kramer. De motivatie van Ine luidt: ik vond de dode varens en de varens die nu net beginnen uit te lopen, wel heel bijzonder. (foto 1)

De waardering van de jury luidt: de foto toont een typisch vroeg-lente beeld, een prachtige combinatie van kracht en schoonheid: een teder embryo-achtig opgevouwen plantje is toch in staat een dik tapijt van dood materiaal te doorboren. Bijna een plechtig moment in de huidige “Coronatijd” van opstanding uit de dood. En om juist dat in een desolate bruine bosbodem te vinden en weer te geven vinden we origineel.

Ingezonden door Eltjo Glazenburg, meer foto’s vindt u op: https://photos.app.goo.gl/zZh4CSA7RW2G7tLS6