“Bijna kwart lenende Nederlanders heeft moeite met maandelijks aflossen”

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 1 mei 08.00 uur. Door Jules

IETS BETER WEEKEND

Er is vandaag een lagedrukgebied op het midden van de Noordzee en dat geeft voor ons een flinke zuidwestenwind met onstabiel lucht. Er is vrij veel bewolking en vanochtend vallen al een paar buien, vanmiddag is het tamelijk buiig. Er is ook kans op onweer en hagel, en het zal vlagerig zijn met af en toe windkracht 6. Koud is het ook: in een bui is het 10 graden, het maximum is 13 a 14 graden.

Vanavond en vannacht is het meestal droog, morgenochtend leeft de buiigheid op en dan is er opnieuw kans op onweer. Morgenmiddag neemt de buienkans weer af en zijn er meer opklaringen. Daarna is zondag een droge dag met weinig wind, maximumtemperatuur in het weekend rond 14 graden.

Na dit weekend is het volgende week vrijwel droog met flinke zonnige perioden, maar warm wordt het niet met middagtemperatuur rond 15, en nacht-temperaturen rond 5 graden.