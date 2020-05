PVV: Gronings klimaatbeleid is allesbehalve duurzaam

GRONINGEN – De PVV fracties in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur en B&W over nut en noodzaak van het Groningse klimaatbeleid naar aanleiding van de vorige week verschenen documentaire ‘Planet of the Humans’ van filmproducent Michael Moore. De PVV wil weten of het bekijken van de documentaire al heeft geleid tot discussie over de wenselijkheid van het tot dusverre gevoerde klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Ook wil de PVV weten of deze documentaire zal leiden tot heroverweging van het klimaatbeleid of het bijstellen van de Groningse klimaatambities.

In de vorige week uitgekomen documentaire ‘Planet of the Humans’, trekt oud-milieu-activist Jeff Gibbs (https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE ) het nut van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid namelijk ernstig in twijfel. De film schetst een onthutsend beeld van de werkelijkheid en maakt duidelijk dat het allesbehalve duurzaam en goed voor het klimaat is. Het tegenovergestelde is het geval. Voormalig vicepresident van Amerika Al Gore is één van de velen, die in de klimaathype een aantrekkelijk verdienmodel zien om hun zakken te vullen met de miljarden aan subsidie die in deze klimaathandel omgaan.

Zonne- en windenergie gaan het volgens de filmmaker absoluut niet redden, omdat bij de productie van zonnepanelen en windmolens veel kostbare en niet-recyclebare grondstoffen nodig zijn. Al wordt de gehele provincie Groningen vol gezet met windmolens en zonnepanelen, dan nog blijven olie en gas nodig om aan de totale energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. Mede ook gelet op de wisselvallige productie van zonne- en windenergie blijft ‘fossiele’ ondersteuning noodzakelijk.



Maar de grootste ontmaskering in de film betreft die van biomassa: het opstoken van massaal gekapte levende/gezonde bomen dat als ‘duurzaam’ alternatief wordt uitgelegd. In de Eemshavencentrale van RWE wordt sinds afgelopen jaar 800.000 ton biomassa verstookt en er liggen plannen klaar om dat te verdubbelen naar 1.6 miljoen ton. De PVV maakt zich hier grote zorgen over en vindt dat dit moet stoppen. Dat biomassa niet duurzaam is hebben we in februari van dit jaar ook al kunnen zien in een documentaire op EenVandaag ( https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/ ).



De documentaire ‘Planet of the Humans’ van Michael Moore kan tot 22 mei gratis worden bekeken op YouTube en de PVV raadt iedereen aan om te gaan kijken.

Ingezonden door PVV Provincie Groningen