Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Maatregelen Corona-virus & Update A1

Veilig werken zit in onze genen, maar de huidige periode vraagt om aanvullende maatregelen waar we aan moeten wennen. Anderhalve meter afstand houden terwijl we zo gewend zijn om elkaar te helpen. Gelukkig zie ik dat we elkaar blijven aanspreken en dat de richtlijnen goed opgevolgd worden. Ik hoop natuurlijk ook van harte dat het met jullie als omwonenden ondanks de lastige tijden ook goed gaat en dat dit zo blijft. In deze uitgave wil ik het naast de Corona-perikelen ook hebben over de voortgang van Caverne A1.

Maatregelen vanwege het Corona-virus

In deze tijd ben ik gemiddeld drie dagen per week op onze locatie, de overige dagen werk ik vanuit huis en probeer ook nog drie kinderen huiswerk te laten maken… een uitdaging. Des te groter mijn respect voor onze medewerkers die naast hun werk ook vaak thuis een partner hebben die in de zorg werkt. Een goede balans tussen privé en werk is enorm belangrijk om gemotiveerd aan het werk te kunnen. We hebben met elkaar goede afspraken gemaakt zodat ook de relatie met het gezin goed blijft. Het maakt me trots te zien dat de saamhorigheid en de bereidheid onder de collega’s om elkaar te helpen groot is.

De afgelopen weken zijn bouwketen geplaatst om voldoende ruimte tussen de aannemers en onze werknemers te garanderen. Met alle maatregelen zijn we in staat om een fitte groep te houden die in staat is de wachtdienst- en calamiteitenorganisatie in te vullen zodat de gasvoorziening in stand blijft.

Werkzaamheden caverne A1

We zijn op dit moment volop bezig met de werkzaamheden voor het inbouwen van de buizen die het gas in en uit caverne A1 moeten brengen. Daarmee maken we de caverne geschikt voor gasopslag. De caverne is nu nog geheel gevuld met brine (verzadigde pekel). Deze werkzaamheden gaan 24/7 door.

Het plaatje hieronder laat de zogenaamde ‘WorkOver-rig’ zien van de firma BPC uit Emmen, die opdracht heeft gekregen om de gasbuizen in te bouwen. Caverne A1 heeft twee boorgaten bestaande uit buizen die zijn omhuld met cement. Op ca. 1050 meter diep komen ze uit in de caverne. In deze boorgaten worden de gasbuizen ingebouwd en vastgezet (zie onderstaande schets). Dit is een tijdrovende klus, omdat de gasbuizen in delen van telkens twaalf meter aan elkaar gelast moet worden. Na verwachting zijn we nog ca. vier weken bezig.

Na het inbouwen van de gasbuizen en het plaatsen van de putmonden (zogenoemde ‘christmas trees’) wordt de installatie op elk detail getest. Pas als alle testen 100% succesvol zijn, gaat EnergyStock gas injecteren en daarmee het aanwezige brine uit de caverne drukken. Dit noemen we het debrining proces. Als de caverne ontdaan is van alle brine, is de caverne gereed om vanaf dit najaar te gebruiken als gasopslag.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages