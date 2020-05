Aardbeving met kracht van 2.5 bij Zijldijk

ZIJLDIJK – Ook tijdens deze coronacrisis gaan de aardbevingen door; vanmorgen is in Zijldijk een aardbeving waargenomen.

Vanmorgen vond in Zijldijk bij Loppersum een aardbeving plaats. De beving was vanmorgen om 05.13 uur op drie kilometer diepte, met een kracht van 2,5 op de Schaal van Richter. Dit is de zesde in een week in onze provincie.

In totaal komt daarmee de teller van het aantal aardbevingen dit jaar op 29.

Hier een overzicht:

3 januari Zuidbroek 0,6

7 januari Harkstede 0,8

11 januari Schildwolde 1,3

23 januari Kommerzijl 0,4

23 januari Lageland 1,3

24 januari Nieuwolda 1,6

26 januari Kolham 1,4

22 februari Opende 1,4

29 februari Scheemda 0,3

2 maart Wagenborgen 2,0

5 maart Wagenborgen 0,3

17 maart Appingedam 0,8

17 maart Garsthuizen 1,4

17 maart Sappemeer 1,8

22 maart Krewerd 2,3

23 maart Thesinge 1,1

23 maart Krewerd 1,1

23 maart Thesinge 1,1

27 maart Noordzee 2,7

30 maart Tjuchem 1,0

31 maart Zuidbroek 1,3

4 april Oosterwijtwerd 0,6

23 april Appingedam 0,3

26 april Zuidbroek 0,8

27 april Froombosch 0,6

28 april Bedum 0,4

28 april Zeerijp 1,6

1 mei Haren 0,6

2 mei Zijldijk 2,5

Bron: aardbeving.nl