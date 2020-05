NIEUW-DORDRECHT – In Nieuw-Dordrecht is vanmiddag een auto te water geraakt.

Rond het middaguur is aan de Oosterwijk WZ in Nieuw-Dordrecht een auto te water geraakt. De gealarmeerde brandweer van Emmen hoefde niet uit te rukken, omdat er niemand in de auto zat. Waarschijnlijk had de persoon die in de auto had gereden vergeten het voertuig in de versnelling, dan/wel op de handrem te zetten.

De auto is door een berger uit het water getakeld en vervolgens afgevoerd.

Foto’s: Van oost Media