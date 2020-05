NIEUWEDIEP – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een vermist meisje.

Vanuit Nieuwediep wordt een 14 jarig meisje vermist. Ze is 1.69 m lang, heeft een getinte huidskleur en lang zwart haar in twee staartjes. Het meisje is gekleed in roze jas en een blauwe broek.

Heeft u haar gezien, bel dan meteen 112.

Update

Het meisje is dankzij een Burgernet-deelnemer aangetroffen.