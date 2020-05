HCW vol enthousiasme van start met aangepaste trainingen in Coronatijd

WINSCHOTEN – Vrijdag 1 mei was het eindelijk zover. Na bijna twee maanden de eerste stappen weer op het hockeyveld! Helaas alleen nog voor de jeugd en natuurlijk op veilige en aangepaste wijze maar dat kon de leden niet tegenhouden.

Vorige week was het bestuur en de technische commissie van HCW direct na het kabinetsbesluit al gestart met de voorbereidingen. Binnen een paar dagen was een aangepast programma met bijbehorende RIVM-regels bedacht zodat het sporten goed, leuk maar zeker ook veilig kan gebeuren. Voor de jeugd boven de 12 is er bijvoorbeeld de regel van 1 sticklengte afstand bij stilstaan en 2 bij beweging. En voor- en na de training worden de handen ontsmet. En helaas voor de ouders geldt afzetten of ophalen zonder uitstappen; een in- en uitlaad zone is hiervoor ingericht op de parkeerplaats. Als laatste is gewerkt aan het herordenen van de parkpeerplaats, het neerzetten van een ontsmettingsstation en aanpassingen rond het veld.

Het houdt niemand tegen in elk geval; opkomst was massaal en volgens trainer Youri van Leeuwen werd er genoten: “In het begin was het wel wennen en je moet veel corrigeren op het houden van afstand aan het begin van de training. Daarna begint het wel te lopen. En eerlijk gezegd ze zijn allemaal ontzettend blij om überhaupt weer op het veld te staan en samen te zijn. Wellicht is dat nog wel het belangrijkste”.

De komende dagen zal ervaring opgedaan worden met het huidige trainingschema en de bijbehorende maatregelen voor Corona-veilig sporten. Gaat dat goed dan is het plan om het aantal trainingen uit te breiden en wellicht ook voor niet-leden sportmomenten aan te gaan bieden.

Als laatste is er contact geweest met de handbalvereniging om te kijken of ook zij gebruik kunnen maken van het veld van HCW; iets waar we als club natuurlijk zeer open voor staan.

Ingezonden door Martijn Broekhuizen

Technische Commissie HCW