Mogelijk explosieve stoffen in ontploft appartement Groningen (update)

GRONINGEN – In het pand aan de Wibenaheerd in Groningen, waar gisteravond een explosie heeft plaatsgevonden, zijn vanavond mogelijk explosieve stoffen aangetroffen. Het onderzoek is gestart, nadat bij de politie vanmiddag informatie was binnengekomen.

De situatie in het pand aan de Wibenaheerd is zodanig verdacht dat de EOD ter plaatse komt. Het hele blok is vanwege deze situatie ontruimd. De ongeveer 50 bewoners worden opgevangen in wijkgebouw Eigen Heerd. De omgeving is afgezet. Er is veel politie en brandweer aanwezig. Ook staat er uit voorzorg een ambulance.

Het onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk explosief materiaal is en om welk explosief materiaal het gaat.

Update

De EOD is de betreffende woning in gegaan. De uitkomsten van hun onderzoek zijn leidend voor vervolgstappen.