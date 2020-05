Open brief aan CDA-fractie Westerwolde (en overige fracties in de gemeente Westerwolde)

WESTERWOLDE – Hieronder een open brief van Ecologisch Alternatief aan CDA-fractie Westerwolde (en overige fracties in de gemeente Westerwolde).

Beste CDA-fractie,

Woensdag 28 april 2020 hebben wij in Westerwolde Actueel jullie verklaring gelezen, waarin jullie uitleg geven over jullie standpuntbepaling voor de instemming met het drijvende zonnepanelenpark in Sellingerbeetse in de digitale raadsvergadering van 27 april 2020. Wij snappen dat jullie behoefte hadden om jullie standpunt achteraf te verantwoorden. Tijdens de digitale raadsvergadering kwam dat immers niet uit de verf. Ondanks dat jullie je best deden (zoals iedereen heeft kunnen zien), is dit een praktisch gevolg van de spelregels die gelden voor het digitaal vergaderen. Met een spreektijd van 2 minuten per raadslid lukt dat niet.

Dat geldt ook voor de inspraakreacties van inwoners. Gebleken is dat zij het als een drempel ervaren om telefonisch in te bellen. Beter lijkt het ons de inwoners in een eerder stadium schriftelijk te informeren. Daarmee kunnen we ook invulling geven aan onze tijdens de voorbereiding van de herindeling en in aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen uitgesproken wens onze inwoners meer en eerder te betrekken bij het gemeentelijk beleid. We hebben destijds uitgesproken dat we naar de inwoners toe wilden gaan, rondetafelgesprekken met hen wilden houden, met hen wilden vergaderen in dorpshuizen met als doel om hen mee te nemen in besluitvormingsprocessen.

Jullie verklarende standpuntbepaling vatten wij op als een handreiking om de discussie met elkaar en met onze inwoners via Westerwolde Actueel te gaan voeren, nu openbare discussies in de raadzaal niet mogelijk zijn. Wij willen graag de handschoen die jullie ons toewerpen oppakken. Westerwolde Actueel zou in dit Coronatijdperk het nieuwe digitale platvorm kunnen worden waarop wij onze democratische discussies gaan voeren. Onze inwoners worden daarmee vroegtijdig geïnformeerd over onze standpunten en kunnen via Westerwolde Actueel hun mening geven. Meningen die wij, volksvertegenwoordigers, kunnen meenemen in het bepalen van ons standpunt.

Op woensdag 27 mei 2020 komen drie, wederom controversiële onderwerpen aan de orde die onze inwoners in het bijzonder raken. Het betreft de instemming met de aanleg van drie zonneparken: zonnepark Veenweg in Ter Apel, zonnepark Veendijk in Bellingwedde en de uitbreiding van het zonnepark aan de vloeiveldweg in Harpel. Het lijkt ons een goed idee – en wij hopen dat jullie en onze collega-fracties dat mede onderschrijven – om deze raadsvoorstellen nu reeds te publiceren op de gemeentelijke website. Publicatie van de stukken één week van tevoren ervaren wij als een overval van onze inwoners, te meer nu voorafgaand aan deze raadsvergadering geen commissievergadering over deze onderwerpen gehouden wordt. Via Westerwolde Actueel kan discussie worden gevoerd zoals die in een gezonde democratie dient plaats te hebben.

Laten we daarmee bovendien de voorzitter en wethouders een helpende hand bieden. Als de raad voorafgaand aan de raadsvergadering informatie bij de inwoners ophaalt en technische vragen schriftelijk laat afdoen door het college, dan hoeven we de wethouders tijdens de vergadering niet te overvallen met vragen. Tijdens de eerste digitale raadsvergadering bleek dat voor hen toch redelijk lastig en hadden zij daar zichtbaar moeite mee. Zij hoeven dan niet mee te doen met de raadsvergadering en de voorzitter kan zich geheel concentreren op het tellen van de stemmen voor en tegen een raadsvoorstel. De digitale raadsvergadering van woensdag 27 mei 2020 kan dan van korte duur zijn en beperkt blijven tot het uitspreken van “voor” of “tegen” door de raadsleden over een raadsvoorstel. De overwegingen voor een standpunt kunnen dan per fractie vooraf in de vorm van een publicatie in Westerwolde Actueel meegedeeld worden (net zoals jullie dat nu – maar dan achteraf – gedaan hebben).

Wij hopen jullie reactie (en wellicht ook van onze overige collega’s in de gemeenteraad als die zich door deze brief aangesproken voelen) binnenkort te lezen op Westerwolde Actueel.

Met hartelijke groet,

Jullie collega’s van Ecologisch Alternatief.

Ingezonden