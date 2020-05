Claudia Bokel verrast wederom wooninstellingen met een bloemetje

TER APEL, TER APELKANAAL, MUSSELKANAAL, HAREN (D) – Vandaag bezorgde Claudia Bokel bloemen bij diverse wooninstellingen voor ouderen.

Het grensoverschrijdende Granfondo “Giro zonder Grenzen” kan dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Om de zo succesvolle samenwerking met de KreisSportBund (KSB) Emsland en met een knipoog naar de jaarlijkse herinnering aan de doorkomst van de Giro d’Italia door ons gebied tóch levend te houden, besloten de organisatoren in gezamenlijkheid in te haken op de hartverwarmende actie BLOEMEN beZORGen van Claudia Bokel, één van de sportieve kroonjuwelen uit onze regio. Met deze bloemenhulde wordt waardering en respect tot uitdrukking gebracht richting verpleegkundig personeel, artsen, facilitaire medewerkers, ambulancepersoneel, vrijwillige assistenten, kortom al diegenen die zich nu al wekenlang vol overgave inzetten in ziekenhuizen en verpleeg-/woonzorgcentra. Oók topsport!

Vanmorgen bezorgde Claudia Bokel bloemen bij het seniorenheim St. Martinus en Residenz Altharen, beide in het Duitse Haren. Vanmiddag ging zij langs bij Borg Westerwolde in Ter Apel en de A-Horst in Musselkanaal. Ook bracht ze een bezoek aan de pastorie van de rooms-katholieke kerk Zandberg Ter Apelkanaal en de plek die herinnert aan de doorkomst van de Giro d’Italia in 2002. Helaas was pastoor Deuling niet thuis, maar de bloemen werden bij de voordeur van de pastorie achtergelaten.

BloemenbeZORGen is een project om zorgprofessionals een hart onder de riem te steken. Deze bloemen komen van een kweker uit Noordwijkerhout. Om de noodzakelijk te maken kosten (met name de bloemeninkoop en het transport) te dekken, bestond de mogelijkheid via de Facebookpagina van Claudia Bokel een donatie te geven.

Claudia Bokel (1973) is een Duits-Nederlandse voormalig schermster en gespecialiseerd in de degen. Ze nam namens Duitsland driemaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in een zilveren medaille. Vanaf 2008 tot en met 2016 was ze lid van het IOC.

Foto’s: André Dümmer