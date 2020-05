Flatwoningen Wibenaheerd vrijgegeven

GRONINGEN – Vanavond heeft de politie het complex aan de Wibenaheerd, waar vrijdag een explosie plaatsvond, vrijgegeven.

Vrijdagavond vond een explosie plaats in een flat aan de Wibenaheerd. Een gedeelte van de gevel werd door de explosie weggeblazen. De naastgelegen woningen zijn vrijdag uit voorzorg ontruimd. Hulpdiensten waren aanwezig en de straat werd afgesloten. Twee lichtgewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Omwonenden zijn opgevangen in bussen. In alle woningen werd de gasaansluiting preventief afgesloten. Om de veiligheid te waarborgen zijn enkele balkons voorlopig preventief gestut.

Aan het eind van de avond werden de woningen weer vrijgegeven, op vier woningen na. Dit zijn de woningen onder en boven de woning waar de explosie plaatsvond, waarvan één leegstaande woning.

Zaterdag heeft de recherche, na een tip, opnieuw onderzoek gedaan. De hele flat is daarop opnieuw ontruimd en de EOD is ingeschakeld. Daarbij zijn explosieve stoffen gevonden. Alle bewoners hebben de nacht elders doorgebracht, waaronder in een hotel. De bewoners van het betrokken appartement zijn aangehouden.

Vanmorgen werd door de veiligheidsregio voor de bewoners een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren ook medewerkers van de verhuurder Nijestee aanwezig.

Vanavond rond half tien heeft de politie het complex vrijgegeven. De aangetroffen explosieve stoffen zijn afgevoerd en de betreffende woning is afgesloten. Het is volgens de politie nu veilig om het complex in te gaan; bewoners kunnen als ze dat willen naar huis gaan.

Bron: Nijestee en politie Groningen