Fotoreportage van Westerwolde noord

WESTERWOLDE NOORD – Hieronder vindt u een fotoreportage die gemaakt is in het noorden van de gemeente Westerwolde.

De gemeente Westerwolde mag zich sinds 1 april, samen met de Gelderse gemeenten Berg en Dal en Winterswijk, Wandelgemeente van het jaar 2020 noemen. Tijdens deze coronacrisis is wandelen een van de weinige activiteiten die je nog kunt doen, maar dan wel op gepaste afstand van andere wandelaars en op rustige plekjes.

Wij plaatsten de afgelopen weken fotoreportages die recent of vorig jaar zijn gemaakt. Dit is de laatste serie. Misschien geven ze inspiratie om een wandeling te maken. Deze serie is gemaakt in het noorden van de gemeente Westerwolde.

Foto’s: Jans Velthuis