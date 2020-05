DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag is bij een café aan de Stadtpark in Papenburg een kauwgomballenautomaat gestolen. Later is op het terrein van de Berufsbildende Schulen Papenburg geprobeerd het ding open te breken. Over de hoogte van de aangerichte schade is nog niets bekend.

Haren

Tussen 19 en 21 april is op het terrein van het tankstation van de firma Deymann een geparkeerde Ford Transit Connect aangereden. De veroorzaker is weggereden zonder gegevens achter te laten.

Papenburg

Donderdagnacht is ingebroken bij de materialenberging onder de tribune van DJK Eintracht Papenburg. Van de ruimte werd een deur ingetrapt, maar er is niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro.