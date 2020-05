Natasja, Harm Jan, Lars, Jos en Wouter blazen Ruthless Queen van Kajak nieuw leven in

STADSKANAAL – De leden van THE TURN nemen in coronatijd Ruthless Queen van Kayak op. De afzonderlijke opnames worden achteraf gemixt en de filmpjes achteraf gemonteerd. THE TURN bestaat uit: Natasja Smit (zang), Jos Bruining (bas), Lars Müller (gitaar), Wouter Westerveld (drums) en Harm-Jan Riksen (toetsen).

Je ziet het op YouTube wel voorbij komen, muzikanten en zangers die hun muziek thuis of in hun studio opnemen en dan samenvoegen. Zo ook vijf muziekliefhebbers uit de Kanaalstreek.



Natasja Smit zingt, Harm Jan Riksen op de toetsen, Lars Müller op gitaar, Jos Bruining op de basgitaar en Wouter Westerveld bespeelt de drums.

Elk speelde of zong hun deel thuis in en dit werd samengevoegd tot een mooi nummer. Ook werden thuis video-opnames gemaakt, deze worden dit weekend samengevoegd tot een clip.



Ze kozen voor het nummer Ruthless Queen van Kayak, dit nummer kwam in 1979 binnen in de Nederlandse Top 40 en behaalde daar de zesde plaats.

Zaterdag was de presentatie op Radio Westerwolde bij Geert Smit in het programma “Brunchroom”. Hieronder de clip: