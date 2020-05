Een terugblik op de oetzendn Diverdioatsie op zoaterdag 2 maai

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Hierbie blikken wie nog eevm terug op de oetzendn van Diverdioatsie op zoaterdag 2 maai.

Wie hebben aandacht besteed aan Geert Teis, of te wel Gerhard Willem Spitzen geboren in Stadsknoal en overleden in 1945 in Ruurlo. In het Dagblad van het noorden ston een artikel over Geert Teis. Hai was een Nederlands schriever en dichter in de Grunniger toal; een belangrieke promotor van de Grunniger toal. Hai schreef het Grunnigs volkslaid “Van Lauwerszee tot Dollard tou” en de “Knoalster Lorelei“ met de bekende regels: “Ik wait nait, wat zel ’t toch beduden, dat ik zo miesderig bin”. Dat laid hebben wie in het programma “Diverdoatsie” loaten heuren. Eltje Doddema zong het.

Op dizze morgen was onze gast mevr. Drs. Alie Noorlag. Mit heur hebben wie het had over herdenken van 75 joar bevrijding in dizze tied. Een haile vrumde tied, sommigen vergelieken dizze tied mit de vrijheidsbepaarkingen in de oorlogstied, mor vrijhaidsbepaarkingen van nou binnen nait te vergelieken mit hou het in en noa de oorlog was.

Het herdenken van 75 jr bevrijding zel der nou in 2020 hail aans oetzain , het draaibouk veur dizze herdenking is biesteld. Mor messchain nou wel indrukwekkender din aans, hou het ook zel goan, herdenken is belangriek, dit mouten wie blieven doun, zodat de mensheid er aan herinnert wordt en dat zo,n gruwelijke nait weer gebeurt.

Alie is bezig mit het schrieven van een bouk over Herman Johannes Condering, woar veul onderzuik noar doan mout worden. Hai nam dingen woar van Seyss-Inquart in Grunnen. Wie hopen dat, als het bouk kloar is, wie doar nog mit Alie over kinnen proaten.

Geluud en muziek keuze : Gert Wubs

Soamenstelling en presentoatie Janny de Vries

Foto: Gert Wubs