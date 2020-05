Gemeente Pekela herdenkt slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met een video

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 4 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

DROGE WEEK

Een hogedrukgebied boven Schotland en de Noordzee zorgt de komende dagen voor droog en overwegend zonnig weer. Vandaag zijn er soms nog enkele grote wolkenvelden, maar in het algemeen is het vrij zonnig weer. De middagtemperatuur is vandaag 15 graden, en er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Morgen is het zonnig met een paar kleine stapelwolken, maar het is tamelijk fris: vannacht is de minimumtemperatuur 1 tot 4 graden, het maximum is morgen ongeveer 13 graden.

Woensdag en donderdag is het ’s nachts ook koud met 0 tot 3 graden en kans op vorst aan de grond, overdag wordt het woensdag ongeveer 17, en donderdag ongeveer 20 graden.