Museumspoorlijn STAR verkoopt online tickets

STADSKANAAL, VEENDAM – Bij Museumspoorlijn STAR is door de uitbraak van het coronavirus de start van het rijseizoen uitgesteld. Net als vele andere bedrijven heeft de STAR hierdoor momenteel geen inkomsten, terwijl de vaste lasten er wel gewoon zijn. Daarom verkoopt de STAR nu via internet vouchers die later ingewisseld kunnen worden voor treinkaartjes.

Online tickets en donaties

De vouchers kunnen via de website van de STAR gekocht worden en zijn geldig voor een retourrit Stadskanaal – Veendam. Bezoekers die de STAR een warm hart toedragen kunnen ook online een donatie geven. Dat kan tegelijk met de aankoop van de vouchers.

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden voor donaties. Museumspoorlijn STAR is een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen). Dit houdt in dat giften aan de STAR bij de belastingaangifte in aanmerking komen voor een extra giftenaftrek.

Uitstel rijseizoen

De STAR had in de periode april-mei diverse rijdagen en evenementen gepland staan. Die zijn nu allemaal geschrapt. Voor een aantal activiteiten wordt nog gekeken of deze elders in het rijseizoen opnieuw ingepland worden. Wanneer de trein weer gaat rijden is afhankelijk van de landelijke richtlijnen. Een interne werkgroep bij de STAR kijkt naar de mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de toekomstige, tijdelijke, richtlijnen.

Meer informatie

Zodra er meer bekend is over het vervolg van ons rijseizoen dan zal dat bekend worden gemaakt via onze website: www.stadskanaalrail.nl.

Ingezonden