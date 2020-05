Ron Schaftenaar aangesteld als teamchef basisteam Ommelanden Oost

WESTERWOLDE, STADSKANAAL, OLDAMBT – Vorige week is Ron Schaftenaar aangesteld als teamchef van basisteam Ommelanden Oost. Met zijn team is hij actief in de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde.

Het is bekend terrein voor Schaftenaar. Niet alleen omdat hij het afgelopen half jaar al waarnemend teamchef in het gebied was, maar ook omdat hij in het gebied woont.

Schaftenaar heeft 12 jaar ervaring als teamchef in de stad Groningen en is nu weer terug in het gebied waar hij is gestart als politieagent.

Bron: Politie Westerwolde