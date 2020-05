Speciale 4 mei uitzending bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In verband met de 4 mei herdenking kunt u vanavond bij RTV Westerwolde naar een speciale uitzending luisteren.

Hoe herdenken wij onze oorlogsslachtoffers in corona-tijd? De 4 mei-herdenking zal dit jaar anders verlopen dan wij gewend zijn. Mede daarom is er vandaag om 17:45 uur een speciale uitzending op Radio Westerwolde, waar in aangepaste vorm aandacht zal worden besteed aan deze herdenking.

Klik HIER voor de mogelijkheden om deze uitzending te beluisteren.

De 4 mei herdenking vindt dit jaar helaas niet op de gebruikelijke manier plaats. Om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies op passende wijze te herdenken worden vandaag in de gemeente Westerwolde in de loop van de dag bij de oorlogsmonumenten kransen gelegd. Hierbij is enkel de burgemeester aanwezig en is nadrukkelijk één lid van het plaatselijke 4 mei comité uitgenodigd.

Bij één van de monumenten zullen de burgemeester en de voorzitter van het plaatselijke 4 mei comité kort een woord ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers spreken. De gemeente roept haar inwoners op om de monumenten dit jaar niet op 4 mei te bezoeken. Belangstellenden kunnen een reportage van deze aangepaste vorm van herdenken, na de Nationale Herdenking van 20.00 uur, terugkijken op www.westerwoldeactueel.nl en www.rtvgo.nl.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft iedereen opgeroepen om vanuit huis te herdenken en niet de straat op te gaan of een monument te bezoeken. Om mensen toch de mogelijkheid te bieden om een bloem te leggen, is het mogelijk om virtueel een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument.

Meer informatie hierover is te vinden op: www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen

Aangepaste vlaginstructie

In verband met het ontbreken van de publieksactiviteiten is de vlaginstructie voor de dodenherdenking veranderd. Normaal gesproken hangt de vlag op 4 mei halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang. Dit jaar hangt de vlag eenmalig van zonsopgang tot zonsondergang halfstok ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei wordt een ieder gevraagd de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

De activiteiten rond 75 jaar Vrijheid (inclusief Bevrijdingsdag) kunnen ook niet op de geplande data plaatsvinden.